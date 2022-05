Giro d'Italia 2022, a Potenza ospedale San Carlo in rosa e scuole chiuse

1 minuto per la lettura

POTENZA – «La tappa della 105esima edizione del Giro d’Italia nella città di Potenza è l’occasione per ricordare quanto di eccezionale si sia fatto e ancora si stia facendo nelle corsie ospedaliere».

È il commento – diffuso dall’ufficio stampa – del direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera.

«La direzione strategica dell’Aor San Carlo ha, con questo spirito – ha annunciato Spera – accolto con favore la iniziativa promossa dall’associazione ‘Colazione da Tiffany’, in collaborazione con le associazioni ‘Vivere Donna’ e ‘Magazzini Sociali’, volta ad illuminare di rosa la palazzina accoglienza/uffici dal 10 al 13 maggio». Proprio il 13 maggio, il capoluogo lucano ospiterà l’arrivo della settima tappa, la Diamante-Potenza.

«È – ha proseguito Spera – un modo particolare per ringraziare ancora una volta il personale medico, infermieristico e tutti gli operatori sanitari, tecnici e amministrativi dell’Azienda ospedaliera regionale, ha proseguito il direttore Spera, per il lavoro incessante svolto in questi due anni di pandemia. L’ospedale di Potenza è certamente uno dei simboli di questa eccezionale stagione e salutare il Giro d’Italia, illuminandone una parte di rosa, rappresenta l’auspicio per una definitiva conclusione del complesso momento sanitario vissuto e per l’avvio di un periodo più sereno – ha concluso il direttore generale del San Carlo – da dedicare più compiutamente all’assistenza e implementazione ospedaliera senza dubbio, ma anche alla innovazione e alla ricerca che, anche in Sanità, sono volano di progresso e sviluppo».

Il 13 maggio in ocassione dell’arrivo del Giro a Potenza scuole chiuse

Nel frattempo «al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione ciclistica», il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente «con proprio provvedimento, ha disposto la sospensione delle attività didattiche e la contestuale chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella città di Potenza per il 13 maggio».