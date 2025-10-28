IWB e Caffo 1915 sottoscrivono una offerta vincolante per valorizzare il sito di Valle Talloria

1 minuto per la lettura

Il gruppo IWB e il gruppo Caffo 1915 hanno sottoscritto una offerta a carattere vincolante per la valorizzazione del sito di Valle Talloria

Milano, 9 ottobre 2025 – Italian Wine Brands S.p.A. rende noto di aver sottoscritto, tramite le società italiane IWB Italia e Giordano Vini un’offerta vincolante con il Gruppo Caffo 1915, noto per la produzione dell’Amaro del Capo, per la cessione del ramo d’azienda di Valle Talloria (Diano d’Alba), costituito dal polo industriale e dalle attività connesse, dove saranno trasferite dal Gruppo Caffo 1915 le produzioni e l’archivio storico del brand Cinzano.

L’esecuzione dell’operazione è soggetta a diverse condizioni, fra cui la definizione e la stipula degli accordi definitivi e, in caso di verifica di dette condizioni, è prevedibile che il trasferimento avvenga entro la fine del 2025.

Il Gruppo IWB dichiara: “Siamo felici di questo percorso intrapreso con il Gruppo Caffo 1915, che porterà, ove andasse a buon fine, ad un nuovo sviluppo dell’asset di Valle Talloria, valorizzando altresì il territorio con un brand noto in tutto il mondo”.

Il Gruppo Caffo 1915 dichiara: “Diano d’Alba, in Valle Talloria, nel cuore delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO, potrà nascere la nuova Casa del Vermouth e dello Spumante Cinzano. L’azienda Cinzano, fondata nel 1757, è tra le più antiche realtà enologiche italiane e uno dei primi marchi ad essere esportati nel mondo, contribuendo a creare il concetto stesso di Made in Italy. Oggi Cinzano è distribuito in oltre 100 Paesi e questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio per il sito produttivo e potrà rafforzare il legame tra la tradizione piemontese e lo sviluppointernazionale”.