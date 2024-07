Sacal, Nicola Maione per la presidenza?

3 minuti per la lettura

La Sacal dovrebbe ricostituire il Cda assente da maggio 2022, come presidente circola il nome del lametino Nicola Maione attualmente al vertice di MPS

LAMEZIA TERME – Il suo nome era spuntato nel 2017 quando era presidente del Cda dell’Enav. Ora l’avvocato Nicola Maione, originario di Lamezia, attuale presidente del Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ( di recente è stato a Lamezia dove ha ricevuto il premio “Valter Greco” dal Rotary Club di Lamezia Terme) ricompare tra i papabili alla presidenza della Sacal.

Presto, infatti, dovrebbe tornare (manca da maggio 2022 quando il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha nominato Marco Franchini amministratore unico) il Consiglio di amministrazione della Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi la cui assemblea dei soci, di recente, ha approvato il bilancio 2023, risultato in attivo di 250mila euro. La stessa assemblea dei soci, infatti, ha deliberato per il ritorno del Consiglio di amministrazione.

SACAL, COME PRESIDENTE SPUNTA IL NOME DI NICOLA MAIONE

In questo senso, oltre all’avvocato dello Stato Ettore Figliolia, spunta pure il nome di Maione come probabile presidente, mentre all’attuale amministratore unico Marco Franchini sarebbe riservato un posto di prestigio all’interno della società. Dopo Figliolia, nelle ultime ore è avanzata anche l’ipotesi dell’avvocato Nicola Maione, già consigliere d’amministrazione dell’Enav e, da aprile 2023, presidente di Monte dei Paschi di Siena. Nicola Maione è avvocato cassazionista e titolare dello studio legale Maione a Roma, specializzato in di diritto civile e commerciale. È stato legale in operazioni di ristrutturazione aziendale, procedure concorsuali e gruppi societari in amministrazione straordinaria.

Maione ha ricevuto diverse nomine dal Tribunale Fallimentare di Roma, ricoprendo ruoli quali curatore, liquidatore giudiziale e commissario giudiziale. Inoltre, è stato nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico come commissario governativo, giudiziale e liquidatore di imprese cooperative. Maione presiede l’Organismo di Vigilanza delle società RAV- Raccordo Autostradale Valle d’Aosta, SAT Società Autostrada Tirrenica p.A., SITMB Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Tangenziale di Napoli.

Ha ricoperto anche il ruolo di consigliere di amministrazione di Milano Assicurazioni e Prelios Credit Servicing. Inoltre, è stato presidente del comitato per il controllo, la gestione dei rischi e le relazioni con le parti correlate, e successivamente è diventato presidente del consiglio di amministrazione di Enav. Dal 2018, Maione è membro del consiglio dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Inoltre, dal dicembre 2017, ha assunto la posizione di amministratore indipendente nel consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena di cui è l’attuale presidente.

OCCHIUTO PENSA A MAIONE E PRESENTA IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE

Secondo alcune indiscrezioni, il presidente della Regione Calabria (maggiore azionista in Sacal) avrebbe pensato a lui per la presidenza del nuovo Cda della Sacal che, tra l’altro, ha presentato ai soci il nuovo piano industriale con un investimento di 270 milioni di euro e il prossimo aumento di capitale di ben 75 milioni di euro derivanti dal decreto coesione n. 60 del 7 maggio 2024, che permette alle società calabresi come la Sorical (servizio idrico regionale) e la Sacal (sistema aeroportuale), entrambe partecipate dalla Regione Calabria, di poter accedere entrambe, nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2024 e 25 milioni di euro per il 2025, alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione. Su questo punto, nell’ultima assemblea i soci hanno richiesto una proroga al 19 luglio 2024 delle scadenze per ricapitalizzare (già programmata al 28 giugno) mentre il termine ultimo è previsto per il 2 agosto.