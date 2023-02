'Ndrangheta, arrestato il killer Massimiliano Sestito

1 minuto per la lettura

Il killer di ‘ndrangheta evaso il 30 gennaio nel milanese, Massimiliano Sestito, è stato individuato e arrestato dai carabinieri in Campania

NAPOLI – Svolta nel caso della fuga del killer di ‘ndrangheta Massimiliano Sestito: i Carabinieri di Milano con il supporto dei colleghi di Napoli hanno, infatti, individuato e catturato il ricercato. La sua fuga, quindi, è durata meno di una settimana.

LEGGI ANCHE: Killer evaso, parla la vedova Lio: «Mio marito ucciso due volte»

Sestito, già condannato per due omicidi, era evaso dai domiciliari a Pero, nel milanese, il 30 gennaio. In particolare, l’uomo aveva rotto il braccialetto elettronico che serviva per monitorare i suoi spostamenti mentre si trovava in casa del padre. Da quel momento si è dato alla macchia, una fuga durata fino a questo pomeriggio.

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta, Sestito evade, è considerato un killer delle cosche

‘NDRANGHETA, ARRESTATO IN CAMPANIA MASSIMILIANO SESTITO

Il fuggiasco, secondo quanto trapelato, è stato rintracciato e catturato dai Carabinieri presso la Stazione Circumvesuviana di Sant’Anastasia in provincia di Napoli.

LEGGI ANCHE: Killer evaso nel Milanese, indagini anche in Calabria

Sestito è stato accusato di vari reati nel corso della sua vita ma in particolare è stato condannato per l’omicidio del carabiniere Renato Lio, avvenuto nel 1991, e per l’omicidio del presunto boss di ‘ndrangheta Vincenzo Femia ucciso nel 2013. La prima condanna era diventata definitiva mentre per la seconda Sestito è in attesa della pronuncia della Cassazione prevista nel prossimo futuro.