Spaccio di droga post pandemia nel Reventino, sei indagati a Soveria Mannelli

Le intercettazioni svelano un giro di droga a Soveria Mannelli mascherato da “delivery” post Covid: sei persone sotto indagine

SOVERIA MANNELLI – In realtà era droga (metanfetamina, eroina, cocaina) ma al telefono la chiamavano “sciroppo”, “latte”, “nera”, “bianca”, “compresse”, “pillole” e persino “palla di Natale”. E quando si fissavano appuntamenti (soprattutto nel periodo post pandemia da covid con consegne a domicilio, come una sorta di delivery della droga) le comunicazioni erano spesso ridotte al minimo indispensabile: “posso venire”, “passo”, “ci vediamo”, “sono a Soveria”, con risposte secche e immediate come “ok” o “no”. Un modo di comunicare studiato per evitare dettagli e impedire che si potesse comprendere la reale natura delle conversazioni.

SEI INDAGATI

Ma a comprendere tutto sono stati i carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli che hanno ricostruito un sistema di spaccio ben collaudato e radicato nel territorio del Reventino, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia che ha consentito di fare luce su un’attività illecita di spaccio organizzata e strutturata. L’attività investigativa ha portato ora all’emissione dell’avviso conclusione indagini preliminari per sei indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Le intercettazioni telefoniche, ambientali e pedinamento, si sono rivelati determinanti e che, alla fine, hanno consentito di monitorare movimenti e incontri e, soprattutto, di interpretare correttamente i dialoghi intercettati, spesso volutamente criptici -secondo gli investigatori – finalizzati a mascherare i reali intenti degli interlocutori.