Lamezia, tenta un furto e si nasconde nel cassonetto dei rifiuti: arrestato 42enne

Arrestato 42enne a Lamezia: dopo un tentato furto col piccone, si nasconde dai carabinieri nascondendosi dentro un un cassonetto dei rifiuti.

AMEZIA TERME – Tenta sfuggire ai carabinieri nascondendosi in un cassonetto di rifiuti, ma la sua “missione notturna” finisce in carcere. Il tentativo di fuga, infatti, fallisce e un 42enne lametino viene arrestato per furto aggravato in abitazione e in attività commerciale. Sono in corso le indagini per identificare i complici.

LA SEGNALAZIONE AL 112

Fatale per il ladro una telefonata di una donna alle le 3,50 di domenica notte quando al 112 dei carabinieri vengono segnalati rumori provenire sulla strada in via del Progresso come se si stesse sfondando un muro. All’arrivo dei carabinieri si scopre che è in corso un furto nelle “Cantine Lento” di via del Progresso e nell’adiacente punto vendita dell’attività commerciale “Splendidi e Splendenti”. L’immediato intervento dei carabinieri consente di sorprendere due malviventi travisati da passamontagna che, essendosi accorti dell’arrivo dei militari, dopo aver scavalcato il muro perimetrale delle “Cantine Lento”, si davano alla fuga favoriti dal buio. E mentre uno riusciva a far perdere le proprie tracce, l’altro non veniva mai perso di vista dai carabinieri.

IL TENTATIVO DI FUGA

L’uomo in fuga scavalcava un cancello ed entrava nel cortile di un condominio, credendo probabilmente che tale mossa gli avesse consentito di seminare i carabinieri che in realtà avevano notato tutti i suoi movimenti. Nel frattempo giungevano altri carabinieri che cinturavano la zona fino a scovare Il nascondiglio che il malvivente aveva scelto, e cioè all’interno di un cassonetto dei rifiuti. Immobilizzato e perquisito, l’uomo veniva trovato in possesso di alcuni oggetti che aveva sottratto dalle “Cantine Lento”, tra cui le chiavi di un veicolo aziendale. Indosso il kit da scassinatore: torce, arnesi da scasso, passamontagna e una ricetrasmittente evidentemente per comunicare con i complici.

Il successivo sopralluogo da parte dei carabinieri ha consentito di accertare che il 42enne, con la complicità di almeno un’altra persona, immediatamente prima, aveva commesso il furto alle “Cantine Lento”, da dove era stato sottratto denaro da quantificare non ancora rinvenuto. Da qui avevano sottratto arnesi da lavoro, tra cui un piccone e un martello demolitore elettrico, con i quali avevano iniziato a forare il muro perimetrale dell’esercizio commerciale “Splendidi e Splendenti”.

DOPO IL TENTATO FURTO ARRESTATO 42 ENNE, ADESSO A LAMEZIA È CACCIA AL COMPLICE

Sono tutt’ora in corso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme volte all’identificazione dei complici del 42enne lametino nei confronti del quale, a seguito di udienza di convalida celebrata davanti al Tribunale di Lamezia erme, è stata applicata la misura cautelare in carcere.