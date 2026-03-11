Catanzaro, caro carburante: rafforzati i controlli della Finanza

2 minuti per la lettura

Caro carburante, la Guardia di Finanza intensifica i controlli sui carburanti a Catanzaro e provincia per contrastare speculazioni, frodi fiscali e garantire la trasparenza prezzi.

CATANZARO – In un momento segnato dalle forti tensioni sui mercati energetici internazionali, alimentate dalla crisi geopolitica in Medio Oriente, la Guardia di Finanza ha disposto un massiccio incremento dei controlli sulla filiera dei carburanti in tutta la provincia di Catanzaro. L’obiettivo è prevenire speculazioni e garantire la trasparenza verso i consumatori in una regione che, secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, figura tra quelle con i prezzi medi alla pompa più elevati d’Italia. Le Fiamme Gialle hanno avviato un presidio capillare su tutti gli snodi principali della distribuzione energetica. Le ispezioni si stanno concentrando su tre pilastri fondamentali: Trasparenza dei prezzi, analisi delle dinamiche di mercato, tracciabilità dei prodotti. Quindi ci sarà la verifica della corretta esposizione dei costi praticati presso gli impianti, per garantire che il consumatore sia informato correttamente. Il monitoraggio della filiera commerciale per intercettare anomalie o fenomeni speculativi che potrebbero gonfiare artificialmente i prezzi. E, l’ analisi puntuale delle movimentazioni dei carburanti per assicurare la regolarità delle forniture.

CARO CARBURANTE, CONTROLLI A CATANZARO E CONTRASTO AL MERCATO ILLECITO

L’aumento dei prezzi, spiegano gli investigatori, rischia di incentivare il ricorso a canali di approvvigionamento illegali. Per questo, l’operazione include un’intensificazione del controllo economico del territorio finalizzato a reprimere gravi reati di natura fiscale e doganale:

Le operazioni proseguiranno senza sosta nei prossimi giorni, con interventi mirati estesi sull’intero territorio provinciale di Catanzaro. Al fine di individuare condotte illecite quali l’immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime impositivo; la falsa classificazione merceologica dei carburanti finalizzata a eludere il corretto trattamento fiscale. Le irregolarità nella circolazione e nella tracciabilità dei prodotti energetici, nonché ulteriori frodi nel comparto delle accise. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con interventi mirati sull’intero territorio provinciale.