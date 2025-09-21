Lamezia, operazione Artemis: chiuse le indagini per 81 indagati

3 minuti per la lettura

Spaccio di droga e clan interessati al settore boschivo fra Lamezia, Catanzaro e Vibo: chiuse le indagini per 81 indagati nell’operazione Artemis

di PASQUALINO RETTURA

LAMEZIA TERME – Cinquantuno finirono in carcere a novembre 2024 e e nove ai domiciliari. In tutto erano 86 gli indagati e per 81 ora la Procura di Catanzaro ha chiuso le indagini nell’ambito dell’operazione “Artemis”, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. L’inchiesta interessò i territori di tra Lamezia Terme, Catanzaro e Vibo. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione di tipo ’ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche aggravata dalle modalità e finalità mafiose, estorsione, concorrenza illecita, corruzione, favoreggiamento personale, falsa testimonianza, incendio, ricettazione, falso ideologico, nonché reati in materia di armi e numerosi e di coltivazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze stupefacenti. Un clan, quello dei Cracolici di Maierato, che si occupava soprattutto del controllo delle attività economiche dell’area del Lametino e del Vibonese, tra cui il settore boschivo Nell’operazione rimasero coinvolti due carabinieri, uno era il comandante della stazione di Maida, Vincenzo Pulice, 57 anni, di Lamezia, e oggi in congedo l’altro apparteneNte al corpo forestale di Girifalco, Antonio Scicchitano, 54 anni, di Catanzaro, che avrebbe avuto rapporti privilegiati con i vertici della associazione evitando i controlli – secondo le accuse. sviando eventuali attività di indagine.

GLI INDAGATI

Si tratta di: Gianluca Adone, Lamezia, 50 anni; Bruno Bertucci, Catanzaro, 60 anni; Tommaso Boca, Lamezi, 34 anni; Davide Buccafurno, Lamezia, 32 anni; Bruno Cappellano, Catanzaro, 56 anni; Francesca Cappellano, Catanzaro 47 anni; Pasquale, Lamezia, 51 anni; Mario Carchidi, San Pietro a Maida, 45 anni; Simone Caruso, Lamezia, , 34 anni; Francesco Catalano, Cortale 60 anni; Antonio Cimino, Lamezia, 24 anni; Francesco Cimino, Lamezia, 53 anni; Salvatore Cimino, Lamezia, 23 anni; Daniel Costa, Maida, 41 anni; Alfredo Cracolici, 33 anni, nato a Saveria Mannelli; Domenico Cracolici,, detto “Mimmo” nato a Vibo Valentia, 53 anni;Giuseppe Cracolici, nato a Catanzaro, 28 anni; Giuseppe Cracolici,, Lamezia, 22 anni; Loredana Cracolici,, detta “Lory”, Vibo Valentia, 45 anni; Mario Cracolici,, Vibo Valentia 50 anni; Matteo Cracolici, Catanzaro, 35 anni; Renato Cracolici, Vibo Valentia, 49 anni; Michelangelo Gabriele Cunsolo, Lamezia , 60 anni;’ Luigi Cutrì, Polistena, 29 anni; Rocco David, alias “Ndi Ndi”, a Catanzaro, 36 anni; Antonio Giampà, alias “Mongoletto”, Lamezia Terme, 52 anni; Antonio Guadagnuolo, Lamezia, 44 anni; Alessandro Guerrieri, alias “Pistacchio”, Lamezia, 36 anni; Salvatore Iannelli, detto “Puzzella”, nato a Saveria Mannelli, 35 anni; Tommaso Manfreda, Mesoraca, 64 anni; Moreno Mastantuono, Cortale, 53 anni; Antonio Mauro, Lamezia Terme, 34 anni; Renato Mazza, Catanzaro, 41 anni; Francesco Messina, Cinquefrondi (RC), 34 anni; Gianluca Nicolosi, Lamezia Terme, 26 anni; Francesco Paolillo, Rosamo (RC), 64 anni; Antonio Pulice, Lamezia Terme, 52 anni; Emmanuel Pulice, Lamezia, 27 anni Lamezia; Marcello Pulice,, Lamezia Terme, 46 anni; Vincenzo Pulice,, 56 anni; Alessandro Ruga, Catanzaro, 35 anni; Antonino Saffioti, Cinquefrondi (RC), 37 anni; Giuseppe Saffioti, Cinquefrondi (Rc), 31 anni; Schipani, Mesoraca (Kr) 42 anni; Antonio Scicchitano, Catanzaro, 53 anni; Luigi Serena, San Pietro in Casale (RC) 77 anni; Massimo Stella, nato a Lamezia Terme 49 anni; Giovambattista Suppa, Cortale, 50 anni; Antonio Talarico, Lamezia Terme, 50 anni; Francesco Torcasio, 45 anni; Fabio Vescio, Lamezia Terme, 27 anni; Salvatore Zungtri, Vibo Valentia, 60 anni, Emmanuel Fiorino, Lamezia Terme, 35 anni; Danilo Serratore, alias “Pigiamino”, 31 anni, Mariagrazia, Bertuca, Catanzaro, 33 anni; Domenico Cerra, Lamezia, 67 anni; Antonella De Vito, Maida, 54 anni; Vincenzo Antonio Fundoni, Lamezia Terme, 43 anni; Andrea Molea, Catanzaro, 64 anni; Serenella Secchi, Lamezia Terme, 45 anni, Damiano Giampiero Abruzzese 59 anni, Catanzaro, Mirella Abruzzese 50 anni, Catanzaro, Gianluigi Domenico Bonali, 54 anni, Lamezia, Simone Bonali 27 anni, Lamezia Marco Caligiuri, 46 anni, Lamezia, Eduardo Caputo 40 anni, Lamezia, Jonny Castanò, 53 anni, Cortale, Giovambattista De Sarro, 41 anni, Lamezi, Pietro Di Fazio, 34 anni, Lamezia Terme, Filadelfio Fedele, alias “Delfino”, 74 anni, Lamezia, Giovanna Giampà, 45 anni, Lamezia, Alessandro Mazzei, Antonio Pagliuso, Antonio Piccolo, 55 anni, Lamezia, Giovanni Pujia, Bruno Regio, 28 anni, Soveria Mannelli, Alessandro Ruga, 36 anni, Catanzaro, Carlo Schipani, 28 anni, Lamezia, Giuseppe Schipani, 53 anni, Mesoraca (Kr),Antonio Torcasio, alias “Gnaffi”, 50 anni, Lamezia.