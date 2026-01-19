2 minuti per la lettura

Un giovane di Girifalco, Antonio Palaia, parte per il cammino di Santiago. Nello zaino la guida turistica della cittadina ideata dal compianto Paolo Migliazza. Un gesto d’amore per l’amico e per le radici calabresi

GIRIFALCO – Esistono viaggi che superano i confini del chilometraggio per diventare percorsi dell’anima. È il caso di Antonio Palaia, giovane cittadino di Girifalco, che ha dato ufficialmente inizio alla sua avventura lungo il leggendario Cammino di Santiago. Ma nello zaino di Antonio, oltre all’essenziale per la sopravvivenza, c’è un “peso” che profuma di casa: la guida turistica di Girifalco.

ANTONIO, IL CAMMINO DI SANTIAGO, LA GUIDA DI GIRIFALCO E IL RICORDO DI PAOLO

Quello di Antonio non è un semplice pellegrinaggio in solitaria. Portando con sé la guida del borgo, il giovane si trasforma in un vero e proprio ambasciatore delle bellezze calabresi. Lungo i sentieri che attraversano i Pirenei fino alle distese della Galizia, Antonio condividerà la storia, le tradizioni e le radici della sua comunità con i viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo. Il gesto di Antonio racchiude un significato profondo e commovente. La guida che ora viaggia verso Santiago è il frutto del lavoro e della visione di Paolo Antonio Migliazza, scomparso prematuramente, che ne fu l’ideatore insieme al vicesindaco Alessia Burdino e ad altri collaboratori. Il legame fraterno che univa Antonio a Paolo trasforma ogni passo in un omaggio. Vedere quel progetto editoriale, nato per amore di Girifalco, attraversare i confini nazionali è la realizzazione di un sogno che Paolo avrebbe certamente accolto con immenso orgoglio.

RADICI DI LUCE IN MEMORIA DI PAOLO MIGLIAZZA

La partenza di Antonio coincide quasi perfettamente con l’iniziativa “Radici di luce”, l’evento dedicato alla memoria di Paolo e al suo instancabile impegno per la comunità. Mentre Girifalco si stringe nel ricordo, Antonio porta quella stessa luce verso l’Oceano Atlantico.L’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza seguono con trepidazione ed emozione i passi di questo giovane pellegrino. Non è solo un ragazzo che cammina; è un pezzo di Girifalco che si muove nel mondo, portando con sé la testimonianza di un’amicizia che nemmeno la distanza o il tempo possono scalfire.

Buon cammino, Antonio! Che i tuoi passi siano leggeri e il tuo cuore sempre colmo della meraviglia delle tue radici.