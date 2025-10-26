Catanzaro, spaccio al parco: daspo urbano per un 19enne

1 minuto per la lettura

Spaccio a minorenni: arrestato 19enne poi rimesso in libertà ma con un daspo urbano (divieto di accesso ai centri urbani) a Catanzaro

CATANZARO – Il questore di Catanzaro ha emesso nei giorni scorsi, nei confronti di un 19enne, un provvedimento di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (D.A.C.Ur.). Il giovane, in flagranza di reato, sorpreso all’interno del Parco nell’intento di spacciare ad un gruppo di minorenni alcune dosi di droga, risultate poi essere hashish. E inoltre, trovato in possesso di altre dosi già pronte per la vendita e un bilancino di precisione. Arrestato in flagranza di reato dalla Squadra Mobile e della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P., poi rimesso in libertà dall’autorità giudiziaria.

Considerata la personalità e la pericolosità sociale del soggetto che avrebbe potuto continuare a delinquere negli stessi termini, a seguito di accurata attività istruttoria della Divisione Anticrimine al 19enne è vietato l’accesso in quel determinato luogo, simbolo di incontro e socializzazione per famiglie, studenti e sportivi, con l’avvertimento che in caso di eventuale violazione sarà punito con la reclusione fino a 3 anni e una sanzione pecuniaria.

Il provvedimento in questione, prevedendo l’allontanamento del trasgressore per un periodo di quattro anni da tutti gli esercizi e locali pubblici del Parco della Biodiversità, è volto proprio a prevenire e contrastare quei comportamenti ‘a rischiò che potrebbero minare la serenità e la sicurezza dei giovani e delle famiglie che frequentano quei luoghi.