Girifalco, crolla il tetto di un edificio abbandonato

Paura a Girifalco per il crollo improvviso del tetto e del solaio di uno stabile abbandonato in via Fratelli Bandiera. Intervengono i Vigili del Fuoco, evacuate le zone limitrofe

Nella serata di venerdì, 30 gennaio 2026, intorno alle ore 21, squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, provenienti sia dalla sede centrale sia dal distaccamento volontario di Girifalco, sono intervenute in via Fratelli Bandiera, nel centro abitato di Girifalco, a seguito del crollo del tetto e del solaio di un edificio di due piani fuori terra.

CROLLA TETTO DI PALAZZO ABBANDONATO A GIRIFALCO

La struttura, già da tempo in evidente stato di abbandono, ha ceduto improvvisamente. Il collasso della copertura ha trascinato con sé anche il solaio sottostante, rendendo l’intero stabile pericolante. Per fortuna non si registrano feriti, ma l’area è stata immediatamente messa in sicurezza. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a interdire il transito e la sosta pedonale nelle zone circostanti, delimitando un ampio perimetro di sicurezza.

ZONE INTERDETTE AL TRAFFICO DOPO IL CROLLO

Le interdizioni hanno riguardato in particolare i civici 77, 20 e 22/A di via Fratelli Bandiera, oltre al tratto del quinto vico della stessa via, dal civico 5 al civico 17. Tutti gli edifici coinvolti nel provvedimento risultano disabitati e in avanzato stato di degrado. L’intervento si è concluso dopo circa due ore, con il completo isolamento dell’area e la verifica delle condizioni statiche degli stabili limitrofi. Le autorità locali valuteranno ora gli ulteriori provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza pubblica. Carmela Commodaro