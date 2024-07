Catanzaro, contrasto all’immigrazione clandestina: rimpatrio per 7 persone

1 minuto per la lettura

L’importante operazione contro l’immigrazione clandestina “Oscar 3” è stata condotta a Catanzaro, per 7 persone previste il rimpatrio

Importante operazione di contrasto all’immigrazione clandestina condotta dalla Polizia di Stato nel territorio nazionale.

A Catanzaro, il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Volante nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno posto in essere una capillare azione volta al rintraccio di cittadini stranieri in posizione irregolare.

L’operazione denominata “OSCAR 3”, ha preso spunto dall’analisi delle dichiarazioni di ospitalità presentate in Questura negli ultimi mesi, nonché dalla disamina dei provvedimenti di rigetto per la concessione dei permessi di soggiorno e dell’inosservanza dei termini, concessi per l’esecuzione dell’espulsione mediante partenza volontaria.

Complessivamente 06 i cittadini stranieri sono strati trovati in condizione di espellibilità di nazionalità marocchina, senegalese ed indiana. Per quest’ultimo è stato eseguito il provvedimento di espulsione con l’accompagnamento presso la frontiera di Roma -Fiumicino e l’allontanamento dal territorio italiano con volo diretto a Nuova Delhi.

È stata data, inoltre, esecuzione al provvedimento espulsivo mediante trattenimento presso il CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di Brindisi – Restinco, nei confronti di un cittadino georgiano, scarcerato dalla locale Casa Circondariale, gravato da diversi procedimenti penali e di polizia, nonché dal divieto di avvicinamento alla persona offesa. Anche per costui è previsto il rimpatrio nel Paese d’origine.

Un altro marocchino di 33 anni è stato, invece, tratto in arresto per aver ferito un agente durante le operazioni di controllo.