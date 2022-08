Nuova tragedia sulla Statale 106, incidente mortale in galleria a Soverato

1 minuto per la lettura

Adalberto Candido

CATANZARO – Un 43enne di Catanzaro, Adalberto Candido, è morto la notte scorsa in un incidente avvenuto lungo la strada statale 106, nella galleria di Soverato. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava andando a tampinare una vettura che lo procedeva e finendo poi contro un muro.

Candido è morto subito dopo l’arrivo in ospedale. Gli occupanti dell’altra auto hanno riportato solo lievi escoriazioni.