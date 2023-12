Un arresto per spaccio in provincia di Catanzaro

1 minuto per la lettura

CATANZARO – I carabinieri della stazione di Marcellinara (Catanzaro) hanno tratto in arresto un 30enne catanzarese con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, con precedenti di polizia e già sottoposto a misura di prevenzione personale, era stato controllato dai militari dell’Arma durante un ordinario servizio perlustrativo. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, era stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di cocaina, successivamente sottoposto a sequestro per l’attività di analisi. L’arrestato è stato ristretto nella casa circondariale di Catanzaro su disposizione della magistratura.