Tragico incidente stradale sulla 106 nel Catanzarese: 4 morti

Ennesima tragedia della strada in Calabria sulla Statale 106 jonica, 4 morti in un incidente stradale nel tratto catanzarese

MONTAURO (CATANZARO) – Quattro persone sono morte in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la statale 106 Jonica nel comune di Montauro, in provincia di Catanzaro intorno alle 13.30 di oggi 6 gennaio 2024. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente due auto si sarebbero scontrate frontalmente per cause il cui accertamento è affidato alle analisi delle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuto personale dell’Anas, che ha chiuso completamente al traffico la strada, istituendo un’uscita obbligatoria allo svincolo di Pietragrande con deviazione sulla strada provinciale. Per le indagini sono intervenuti carabinieri e polizia stradale mentre vigili del fuoco e soccorritori del 118 hanno prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte nello scontro.

Due le vetture coinvolte una Fiat Idea ed una Fiat Panda. Tragico, come detto, il bilancio dello scontro in cui sono morti 4 giovani, secondo le prime informazioni due ragazze e due ragazzi, che viaggiavano nella Fiat Panda. Ferito in modo grave il conducente della Fiat Idea. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza le vetture ed il sito.

SI allunga, quindi, il triste elenco delle tragedia verificatesi lungo il tracciato della strada statale 106 jonica. I morti (compresi i 4 odierni) sono 209 negli ultimi 10 anni e oltre 750 negli ultimi 2 mentre nell’ultimo anno ossia da gennaio 2023 ad oggi sono 22.