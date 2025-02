Corruzione Asp Catanzaro: annullati i domiciliari per Caparello e Poerio

1 minuto per la lettura

Il Tdr di Catanzaro ha annullato gli arresti domiciliari per Giuseppe Caparello e Anselmo Poerio, coinvolti nell’indagine sui vertici dell’Asp di Catanzaro e dell’Umg.

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip il 23 gennaio scorso a carico di Giuseppe Caparello e Anselmo Poerio. Si tratta di rispettivamente dirigente del servizio veterinario e medico convenzionato dell’Asp di Catanzaro. I due erano accusati, insieme ad altri, di associazione a delinquere, corruzione e falso in atto pubblico. Il tutto in relazione alla gestione degli stabulari per esperimenti sugli animali, situati a Germaneto di Catanzaro e Roccelletta di Borgia.

Il Tribunale, dopo l’udienza in camera di consiglio del 30 gennaio, ha annullato la misura degli arresti domiciliari per entrambi. Ha anche annullato il sequestro di 16.000 euro disposto a carico di Poerio. Le motivazioni del provvedimento saranno rese note entro 30 giorni. I due indagati sono stati difesi dagli avvocati Aldo Casalinuovo e Gianluca Serravalle.