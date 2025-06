Tragedia lungo la Trasversale delle Serre, una persona morta e tre feriti

1 minuto per la lettura

Una donna morta e tre persone ferite, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la Trasversale delle Serre nei pressi dello svincolo di Argusto nel Catanzarese

ARGUSTO (CATANZARO) – Ennesima tragedia della strada in Calabria con un bilancio drammatico: una donna morta e tre feriti lungo la trasversale delle Serre. Lo scontro ha coinvolto due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto intorno alle 21.30/21.45 le due auto hanno impattato secondo una dinamica il cui accertamento è affidato ai militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti sul posto.

L’incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 713 “Trasversale delle Serre”, in prossimità dello svincolo per il comune di Argusto in provincia di Catanzaro. Nell’incidente, come detto, sono rimaste coinvolte due autovetture: una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan. Il bilancio dell’incidente è purtroppo grave: una donna ha perso la vita, mentre tre persone risultano ferite, di cui una in condizioni gravi. Proprio quest’ultima è stata estratta dalle lamiere grazie all’intervento del personale dei vigili del fuoco. Illesi, fortunatamente, due bambini che viaggiavano a bordo di uno dei veicoli.

I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 intervenuto sul luogo dell’incidente per i primi soccorsi. Successivamente i sanitari li hanno trasportati in ambulanza presso le strutture ospedaliere di competenza. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di legge e per l’avvio degli accertamenti utili a ricostruire la dinamica del sinistro.