Catanzaro, incendio nelle villette del quartiere Santa Maria

L'intervento dei vigili del fuoco

CATANZARO – Squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenute questo pomeriggio in via della Solidarietà, nel quartiere S. Maria, per un incendio che ha interessato alcune villette a schiera.

Le fiamme, partite da una delle abitazioni, si sono propagate rapidamente coinvolgendo altre due villette adiacenti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alle strutture risultano consistenti.

Sul posto sono impegnate oltre 15 unità dei Vigili del Fuoco con tre squadre operative e un’autoscala, che stanno lavorando per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

