Tragedia a Catanzaro, bambino di due anni morto travolto da un furgone in manovra

1 minuto per la lettura

Un bambino di soli due anni è morto a Catanzaro nel quartiere Janò travolto da un furgone in manovra, avviate le indagini

CATANZARO – Travolto da un furgone in manovra di retromarcia. Ha perso così la vita un bimbo di due anni nella tarda mattinata di oggi, 22 agosto 2025, a Catanzaro, nel quartiere Janò.

L’incidente è avvenuto mentre il mezzo stava effettuando una retromarcia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.