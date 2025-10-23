X
<
>

Sparatoria Lamezia Terme, si è costituito l’aggressore

| 23 Ottobre 2025 19:20 | 0 commenti

Sparatoria Lamezia Terme, si è costituito l’aggressore

Sparatoria lameza terme, lamezia terme
1 minuto per la lettura

Si è costituito il 53enne autore della sparatoria avvenuta a Lamezia Terme in cui sono rimaste ferite due persone, padre e figlio

LAMEZIA TERME – Si è costituito G.F. di 53 anni, che oggi intorno a mezzogiorno ha sparato e ferito padre e figlio di etnia rom in via Cilea al quartiere Savutano. Accompagnato dal proprio difensore, avvocato Renzo Andricciola, ha inteso rendere dichiarazioni spontanee e la posizione è al al vaglio del pm titolare delle indagini.

Intanto i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme e quelli della locale stazione di Sambiase prontamente intervenuti, stanno procedendo con le indagini per accertare e riscontrare i fatti dopo che l’autore della sparatoria si è costituito. Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio, entrambi di etnia rom (Giovanni Bevilacqua, 66 anni e Cosimo Bevilacqua di 42 anni) stavano parlando fra loro quando qualcuno gli ha sparato.

Entrambi feriti portati all’ospedale di Lamezia terme: il padre colpito agli arti inferiori mentre il figlio allo sterno. Quest’ultimo, più grave, sottoposto a un intervento chirurgico.

Ti potrebbe interessare anche:


Sparatoria a Lamezia Terme, due feriti
-------------------------
Zes, a Callipo la prima autorizzazione nell’area di Lamezia
-------------------------
Voto di scambio, assolto il senatore Piero Aiello «Accuse che non meritavo, ho sempre creduto nella legge»
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI