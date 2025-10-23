Sparatoria Lamezia Terme, si è costituito l’aggressore

1 minuto per la lettura

Si è costituito il 53enne autore della sparatoria avvenuta a Lamezia Terme in cui sono rimaste ferite due persone, padre e figlio

LAMEZIA TERME – Si è costituito G.F. di 53 anni, che oggi intorno a mezzogiorno ha sparato e ferito padre e figlio di etnia rom in via Cilea al quartiere Savutano. Accompagnato dal proprio difensore, avvocato Renzo Andricciola, ha inteso rendere dichiarazioni spontanee e la posizione è al al vaglio del pm titolare delle indagini.

Intanto i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme e quelli della locale stazione di Sambiase prontamente intervenuti, stanno procedendo con le indagini per accertare e riscontrare i fatti dopo che l’autore della sparatoria si è costituito. Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio, entrambi di etnia rom (Giovanni Bevilacqua, 66 anni e Cosimo Bevilacqua di 42 anni) stavano parlando fra loro quando qualcuno gli ha sparato.

Entrambi feriti portati all’ospedale di Lamezia terme: il padre colpito agli arti inferiori mentre il figlio allo sterno. Quest’ultimo, più grave, sottoposto a un intervento chirurgico.