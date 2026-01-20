Incidente sulla Ss106 a Montepaone: morta una donna, due i feriti gravi

1 minuto per la lettura

Tragico incidente stradale sulla Ss106 a Montepaone: una donna di 48 anni è morta, due feriti gravi in ospedale e strada chiusa.

MONTEPAONE (CATANZARO) – Il bilancio è tragico: una donna ha perso la vita in un violento scontro avvenuto nella serata di ieri 19 gennaio 2026, lungo la Statale 106. La vittima, una donna di 48 anni, è deceduta a causa del terribile impatto che non le ha lasciato scampo. Oltre alla vittima fatale, il sinistro ha causato il ferimento di altre due persone coinvolte nell’impatto. Entrambe sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario del 118 e trasferite d’urgenza presso la struttura ospedaliera per le cure del caso. Le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione da parte dei medici.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE SULLA SS106 DOVE È MORTA UNA DONNA E L’INTERVENTO DEI SOCCORSI A MONTEPAONE

L’incidente si è verificato nel territorio del Comune di Montepaone e ha visto coinvolte due autovetture: una Ford Fiesta e una Toyota RAV4. Le cause dello scontro sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro (Distaccamento di Soverato). I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per procedere all’estrazione della salma dall’automobile.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale, la SS 106 è stata chiusa al transito nel tratto interessato dal sinistro. Sul luogo sono presenti anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.