Incidente all'aeroporto di Lamezia, Sacal: «Causato da un errore umano»

Sulla dinamica dell’incidente avvenuto all’aeroporto di Lamezia Terme, Sacal chiarisce che quanto accaduto è stato dovuto ad un errore umano

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – «In relazione all’incidente avvenuto sui piazzali sosta aeromobili, all’esito della necessaria safety investigation, della quale è stata data doverosa informazione ad ENAC, si è constatato che l’evento è stato causato da un errore umano compiuto dall’autista del mezzo».

Sacal, società responsabile della gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme, chiarisce con queste parole quanto accaduto lo scorso 15 novembre sulla pista di atterraggio quando a causa di un incidente una navetta Prm (Passeggeri a ridotta mobilità) ha urtato contro uno degli aeroplani presenti sulla pista.

Inoltre, Sacal ha precisato che «quanto al settore delle assistenze ai PRM ha avviato e sta portando avanti un percorso di efficientamento e modernizzazione di tutti i processi organizzativi aziendali. Sempre con specifico riferimento alle assistenze PRM – chiarisce ancora Sacal – oltre ai mirati e puntuali controlli da parte dell’Ente di regolazione, sono in corso procedure di assessment aziendale per efficientare l’organizzazione del lavoro, partendo ovviamente dall’attuale organico che numericamente non sembra presentare criticità».

A ciò si aggiunge anche che «si stanno implementando sistemi gestionali e di pianificazione fino ad oggi mai utilizzati in Sacal, e ciò ovviamente sempre al fine di rendere un servizio qualitativamente migliore per i passeggeri a ridotta mobilità, nel rispetto delle corrette condizioni e dimensionamenti di lavoro ma evitando sprechi, quali sarebbero assunzioni oggettivamente non necessarie né possibili in una società che ha gravemente subito le conseguenze economiche provocate dalla riduzione dei volumi di traffico per ben due anni a causa del Covid».