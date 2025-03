Comunali Lamezia, sul tavolo del centrodestra il nome di Mario Murone

3 minuti per la lettura

L’avvocato Mario Murone è pronto a candidarsi per il centrodestra alle comunali di Lamezia Terme e chiarisce: «Non ho mai dato la mia disponibilità al centrosinistra. Giampà dica la verità»

NEL mentre resta parecchio acceso il clima nel centrodestra per l’individuazione del candidato a sindaco di Lamezia Terme, l’avvocato Mario Murone, il cui nome è tra i più gettonati per arrivare alla nomination, intervistato dal Quotidiano del Sud, puntualizza due questioni: In primis sottolinea «ero e resto disponibile a candidarmi a sindaco per il centrodestra»; la seconda: «non ho mai dato alcuna disponibilità al centrosinistra. Quanto sostenuto in un articolo dal commissario del PD Giampà non corrisponde al vero».

Avvocato Murone ci vuole spiegare come nasce la sua proposta di candidatura?

«Eravamo nella metà di ottobre quando ho avuto una richiesta di disponibilità di candidatura a sindaco da parte del centrodestra. Nel corso del tempo questa si è arricchita di particolari, in quanto si sono rivolti a me politici di un certo spessore, ma anche tanti cittadini e simpatizzanti di centrodestra. Questa mia apertura alla vita politica mai consumata prima, penso che abbia ingelosito e incuriosito altri soggetti».

Cosa è successo dopo i primi approcci che hanno portato il suo nome tra i papabili candidati?

«Man mano che ci avvicinavamo al momento topico si sono arricchiti e intensificati incontri e confronti esplorativi di diversi esponenti politici. Per essere sincero alcuni anche afferenti al centrosinistra. Ma non si è mai interrotto il mio rapporto con il centrodestra. Si è sovrapposta una interlocuzione con il centrosinistra che ha sondato una mia eventuale disponibilità a candidarmi. Disponibilità che è stata immediatamente negata. Ho letto con stupore che il commissario del PD, Domenico Giampà, il quale mi aveva chiesto di incontrarlo e che ho incontrato per cortesia, che avrebbe dichiarato una mia disponibilità a candidarmi con il centrosinistra. Non è vero! Ho detto subito: non mi fate alcuna proposta perché non ho alcuna intenzione di accettare. Giampà deve dire la verità. Io ho detto no, e ho sottolineato: non proponetemela proprio. Li ho chiamati la mattina del 30 gennaio alle ore 6 e trenta perché avevo sentito dire che il giorno seguente sarebbe uscito sulla stampa la proposta di una mia candidatura per il centrosinistra che non era mai stata formulata fino a quel momento. E gli ho detto no. Fermatevi. Non fate il mio nome».

Veniamo alla situazione attuale lei resta un possibile candidato del centrodestra?

«Oggi la mia candidatura è sul banco di valutazione della coalizione di centrodestra, così come quella di altri».

«Originariamente sì, sono stato contattato da FDI anche da esponenti di rilievo di questo partito, quale sia adesso la situazione e lo stato dell’arte al tavolo di coalizione non lo so. La valutazione è al livello regionale e nazionale».

Con chi si sta giocando la partita con Emanuele Ionà?

«Questo non posso dirlo, ho comunque letto sulla stampa che nelle valutazioni del centrodestra c’è anche il nome di Ionà. Tra l’altro oggi si è saputo che c’è anche il nome di Giancarlo Nicotera quale candidato a sindaco e ancora che esisterebbe una proposta dell’onorevole Furgiuele della Lega, ma non so se corrisponde al vero. Quanto posso dire con certezza è il dato che riguarda la mia persona».

Una battuta conclusiva su quanto sta succedendo sul suo nome?

«Trovo assurdo che un professionista della società civile a cui viene chiesto di candidarsi e viene perfino contattato da due schieramenti contrapposti alla fine diventi motivo di scherno. Io non ho cercato nessuno! Sono gli altri che hanno cercato me».