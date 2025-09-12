Elezioni in Calabria, Donzelli (FDI) loda la “rivoluzione” Occhiuto

3 minuti per la lettura

Presentati i candidati in campo con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, «Abbiamo fatto liste con la massima attenzione che rispondono a criteri di meritocrazia all’interno del partito»

«Il partito è forte. Abbiamo fatto liste con la massima attenzione che rispondono a criteri di meritocrazia all’interno del partito, anche territoriali. Abbiamo aperto anche a persone esterne al partito che vogliono condividere l’impegno di Giorgia Meloni a cambiare l’Italia e di Roberto Occhiuto di continuare a cambiare la Calabria». Si è espresso così Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, nell’incontro di presentazione dei candidati al consiglio regionale in programma ieri, giovedì 11 settembre, a Feroleto Antico.

DONZELLI: «LA RIVOLUZIONE CHE SI STA PORTANDO IN CALABRIA È INCREDIBILE»



«Vogliamo essere più forti della legislatura precedente – ha continuato – per aiutare ancora di più la Calabria e crescere, come sta crescendo. Quello che ha fatto il centrodestra con Occhiuto in questi quattro anni non si era visto negli ultimi quaranta anni in Calabria. La rivoluzione che si sta portando avanti in Calabria è incredibile, nella sanità, nell’innovazione, nella tecnologia, nel turismo e nell’attrarre investimenti. Bisogna continuare in questa direzione, grazie anche a Fratelli d’Italia, partito sempre più forte».

DONZELLI: «RINGRAZIO WANDA FERRO PER AVER ACCOLTO LA RICHIESTA DEL PARTITO»



E sulla candidatura del sottosegretario Wanda Ferro al Consiglio regionale ha sottolineato: «Ringrazio Wanda per aver accolto la richiesta che aveva fatto il partito. Una richiesta che avevamo fatto trasversalmente un po’ a tutta la nostra massima classe dirigente. Wanda, come sempre, ha dato la propria disponibilità perché ama questa terra e ama le nostre battaglie prima di qualsiasi altra cosa. Dimostriamo, anche così, quanto siamo attaccati a quello che facciamo e a questa terra».

L’APERTURA A DALILA NESCI, DAI CINQUESTELLE A FDI

E sull’apertura a Dalila Nesci, proveniente dal Movimento 5 Stelle e anch’essa candidata con FdI, ha spiegato: «Ci auguriamo che anche tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle comprendano, molti lo hanno già capito, che la soluzione per la Calabria, ma anche per l’Italia, non è quella dell’assistenzialismo in cambio del voto al M5S, ma la soluzione è creare lavoro».

FERRO: «FDI VUOLE ESSERE PROTAGONISTA NEL PROSSIMO GOVERNO DI OCCHIUTO»



La lista di Fratelli d’Italia – ha detto il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro – «è stata messa in piedi attraverso grandi risorse di uomini e donne. Fdi vuole essere protagonista nel prossimo governo a guida Occhiuto. La Calabria ha bisogno di continuità e ha la volontà di guardare al futuro con ottimismo, di riprendere ciò che abbiamo interrotto. E ciò avverrà con maggiore smalto e maggior vigore».

«NON CI SONO STATE TENSIONI TRA FDI E OCCHIUTO»

Sui rapporti tra Fratelli d’Italia Occhiuto ha detto: «Non ci sono state tensioni, non ce ne sono e non ce ne saranno. Siamo degli alleati leali e affidabili. Questo è il nostro dna e continueremo ad essere leali a e affidabili anche per i prossimi cinque anni. Vedo molto entusiasmo nella base di FdI. Credo che farà un ottimo risultato alle elezioni regionali. Lo merita e lo merita Giorgia Meloni per il lavoro straordinario che sta facendo. Mi auguro che il centrodestra, complessivamente, abbia un risultato straordinario in Calabria».



E «in questi quattro anni – ha sottolineato Occhiuto – abbiamo messo in moto la Regione, fatto una riforma dei rifiuti e dell’idrico; in trent’anni i governi nazionali hanno investito per la strada statale 106 un miliardo di euro, in due anni questo governo nazionale, su sollecitazione di quello regionale, ha investito tre miliardi e ottocento milioni; avevamo ospedali solo sulla carta, noi li stiamo realizzando; abbiamo avuto il record storico dei passeggeri nei nostri aeroporti».