Comunali Lamezia, Furgiuele: «Abbiamo le idee chiare»

Il deputato della Lega, Domenico Furgiuele, fa il punto sulle prossime elezioni comunali, che ribadisce, nel centrodestra, «Ritardi non imputabili alla Lega»

SULLE prossime elezioni amministrative a Lamezia Terme e sulla concertazione in atto nel centrodestra sul prossimo candidato a sindaco abbiamo ascoltato il deputato della Lega Domenico Furgiuele.

Furgiele, il centro sinistra ha già scelto Doris Lo Moto candidato a sindaco, il centrodestra invece sta ancora discutendo. Ritenete di essere in ritardo rispetto agli avversari politici?



«La scelta del candidato a sindaco è un passaggio fondamentale e merita un’attenta riflessione. Se si registra un apparente ritardo, non è certo imputabile alla Lega, poiché il nostro obiettivo è offrire alla città il miglior candidato possibile. Già da settembre stiamo lavorando alla composizione della lista, coinvolgendo figure di partito e personalità di alto profilo. Per quanto riguarda la scelta del sindaco, abbiamo le idee molto chiare, ma facendo parte di una coalizione, è naturale rispettare le tempistiche di tutti i partiti coinvolti, anche se possono sembrare più lunghe del previsto».

La concertazione sul candidato a sindaco è apertissima nel centrodestra. Si fanno i nomi di Emanuele Ionà e Mario Murone. Anche i centristi hanno avanzato quella di Giancarlo Nicotera. La lega rimane sulla candidatura di Antonietta D’Amico?



«Più di un anno fa ho delineato pubblicamente l’identikit del candidato sindaco ideale, evidenziando la necessità di un profilo con esperienza amministrativa e un chiaro riferimento partitico. Questa visione è rimasta invariata, ed è stata ribadita anche al tavolo regionale del centrodestra, a cui partecipano Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. In linea con quanto condiviso con i vertici nazionali, la Lega ha avanzato da mesi la propria proposta: un candidato con esperienza istituzionale e politica consolidata.

Parliamo di una capogruppo e consigliere comunale uscente, commissario cittadino della Lega, con un forte radicamento militante. Ma soprattutto, una donna di 40 anni con una visione concreta per lo sviluppo della città. E Antonietta D’Amico ha tutte queste caratteristiche. Piuttosto, dopo il tergiversare sulla candidabilità del sindaco uscente e le fratture interne che hanno generato un altro candidato in città, abbiamo capito la posizione ufficiale di Forza Italia. Non possiamo dire lo stesso di Fratelli d’Italia di cui da mesi non capiamo la posizione in quanto aspettiamo ancora oggi un nominativo ufficiale».

È possibile, invece, una sua candidatura a sindaco?



«La mia priorità è continuare a lavorare per offrire nuove opportunità alla città, proseguendo su un percorso di risultati concreti. Sono molte le iniziative già avviate e in corso: dai lavori sul tribunale, con 650.000 euro già stanziati e altri 800.000 in progettazione, ai finanziamenti per le caserme dei Carabinieri di Lamezia Terme Sant’Eufemia e Lamezia Terme Sambiase, rispettivamente di 900.000 e 950.000 euro. Senza dimenticare il grande intervento di 4.400.000 euro per il convento di San Francesco. Ho ancora importanti progetti per Lamezia e intendo portarli avanti con determinazione, mettendo al servizio della città l’esperienza maturata nei ruoli istituzionali che ho l’onore di ricoprire».

Furgiuele, cosa ne pensa dell’improvvisa unità del centrosinistra sulla candidata Lo Moro?



«Un centrodestra unito a Lamezia può battere tranquillamente il candidato del centrosinistra e stiamo lavorando alacremente per questo».