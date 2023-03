Autonomia differenziata e aeroporto Corrado Alvaro, il consiglio comunale di Lamezia dice no

2 minuti per la lettura

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – No unanime sia all’Autonomia differenziata che all’intitolazione dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme a Corrado Alvaro, proposta avanzata nei giorni scorsi da un comitato. E’ quanto deciso dal Consiglio comunale convocato per mozioni e interrogazioni, come l’adesione (favorevole) alla società Arrical, esprimendosi anche contro il ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata (su mozione presentata dal consigliere comunale Rosario Piccioni) e l’intitolazione dell’aeroporto ad Alvaro.

«Io sono un uomo libero e da uomo libero sono, senza se e senza ma, contrario all’autonomia differenziata» ha detto il sindaco Mascaro, secondo il quale «l’autonomia differenziata non farà altro che acuire le distanze tra i territori». «Diciamo no al disegno di legge Calderoli – ha detto in maniera perentoria Piccioni – e no alla secessione dei ricchi. Il disegno di legge Calderoli è devastante». La mozione di Piccioni è stata così votata favorevolmente all’unanimità così come il no aell’intitolazione dell’aeroporto di Lamezia Terme allo scrittore Corrado Alvaro. Su questo Ruggero Pegna, promotore della mozione, ha precisato che «l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme ha già il nome di Sant’Eufemia, legato alla storia millenaria della località, dell’intera Città e della piana di Sant’Eufemia. Non comprendo la ragione per cui la Città di Lamezia Terme debba essere privata dell’intitolazione dell’aeroporto, strettamente legata alla sua storia e alle sue radici».

Sulla stessa linea tutti gli altri consiglieri comunali e il presidente dell’Assise Giancarlo Nicotera che hanno espresso all’unanimità la netta contrarietà alla proposta avanzata in questi giorni dal Comitato.

«Non sono intervenuto in questi giorni sulla vicenda dell’aeroporto – ha spiegato il sindaco Mascaro – perché era giusto assumere una presa di posizione più forte come quella di oggi nel Consiglio comunale. Gli organi istituzionali devono essere portati a conoscenza di questa posizione».