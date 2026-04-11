Marcellinara diventa “Città”, conferito il titolo onorifico

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Il Comune di Marcellinara ottiene ufficialmente il titolo di Città. La cerimonia in Prefettura premia la storia e l’identità del territorio.

CATANZARO – Un traguardo storico per la comunità di Marcellinara. Sabato 11 aprile 2026, presso il Palazzo della Prefettura di Catanzaro, si è svolta la cerimonia celebrativa per il conferimento del titolo onorifico di “Città” al Comune istmico. Alla cerimonia ha presenziato la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro. L’evento ha visto la partecipazione del Prefetto Castrese De Rosa, del Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, della Giunta e del Consiglio Comunale, oltre all’assessore regionale Antonio Montuoro e ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine: il Questore Giuseppe Linares e i comandanti di Carabinieri e Guardia di Finanza.

UN RICONOSCIMENTO ALLA STORIA E ALL’IDENTITÀ

Il decreto, firmato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 18 del Tuel, premia un percorso virtuoso. Marcellinara, situata nel punto più stretto d’Italia, non è solo uno snodo geografico tra Ionio e Tirreno, ma un centro di rilevanza archeologica, architettonica e amministrativa. Oltre al patrimonio storico, il titolo riconosce il dinamismo economico del tessuto agricolo e industriale locale, nonché i successi recenti come la “Bandiera Azzurra” per lo sport e la qualifica di “Città che legge”.

Il Sottosegretario all’Interno ha evidenziato l’autorevolezza che questo nuovo status conferisce all’Ente: «Questo riconoscimento rappresenta un traguardo significativo per Marcellinara. Si tratta di una comunità che ha dimostrato nel tempo una grande capacità di custodire la propria storia e di guardare al futuro con progettualità e impegno. Il titolo di Città premia un’identità forte e una visione di sviluppo che merita di essere sostenuta e valorizzata. Marcellinara e tutta la sua comunità porterà avanti con maggiore autorevolezza e determinazione le proprie istanze di sviluppo in tutte le sedi politiche ed istituzionali».

«IL CONFERIMENTO DEL DITOTLO DI CITTÀ A MARCELLINARA È IL GIUSTO RICONOSCIMENTO AL PERCORSO AMMINISTRATIVO SERIO»

IIl Prefetto Castrese De Rosa, che ha curato l’iter istruttorio ha dichiarato: «Il conferimento del titolo di Città a Marcellinara costituisce il giusto riconoscimento di un percorso amministrativo serio e di una comunità profondamente radicata nella propria storia e nei propri valori. La Prefettura ha espresso convintamente parere favorevole, rilevando la presenza di elementi qualificanti sotto il profilo storico, culturale ed economico. Questo risultato rappresenta anche un importante segnale di attenzione verso i territori e le loro eccellenze. In un lasso di tempo ravvicinato ben due comuni di questa provincia hanno conseguito l’ambito titolo onorifico». In chiusura, i rappresentanti del Governo hanno rivolto un plauso unanime agli amministratori locali per la dedizione mostrata.