Omicidio di Sibaa Mohamed a Corigliano Rossano: fermato un 29enne

Fermato un 29enne di origine marocchina per l’omicidio del 22enne Sibaa Mohamed a Corigliano Rossano lo scorso 21 febbraio 2025

Un dramma che ha scosso profondamente la comunità, una giovane vita spezzata da una lama, un’indagine serrata che ha portato a un fermo in tempi rapidi. L’omicidio del 22enne marocchino Sibaa Mohamed, avvenuto la sera del 21 febbraio a Corigliano Scalo, ha trovato una svolta questa mattina con il fermo di un connazionale di 29 anni, incensurato, sospettato di essere l’autore del delitto. A condurre l’operazione sono stati i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, diretti dal tenente colonnello Marco Filippi, con il supporto della Compagnia di Cosenza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari guidata dal procuratore capo Alessandro D’Alessio.

Il sospettato, su cui pendeva un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso nei giorni scorsi, è stato rintracciato e fermato nella notte nel centro di Cosenza, mentre tentava di far perdere le proprie tracce. La sua fuga si è interrotta bruscamente tra le vie cittadine, dove ha tentato un ultimo disperato tentativo di eludere la cattura. Ora è detenuto nel carcere di Cosenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tutto è iniziato in un’abitazione della popolosa area urbana di Corigliano Scalo, quando una segnalazione ha fatto arrivare i Carabinieri in un appartamento dove un giovane giaceva agonizzante, con una profonda ferita d’arma da taglio all’addome. Le manovre disperate del personale sanitario non sono riuscite a salvargli la vita: Sibaa Mohamed si è spento poche ore dopo, senza mai riprendere conoscenza, durante un intervento chirurgico d’urgenza.

Nel frattempo, gli investigatori hanno avviato immediatamente le indagini, coordinate dalla Procura di Castrovillari. Fin da subito è emersa una pista chiara: il delitto sarebbe maturato in un contesto di degrado e marginalità sociale, sfociando in una lite violenta legata alla spartizione della refurtiva di un piccolo furto. Quella che poteva sembrare una banale discussione tra conoscenti si è trasformata in una resa dei conti sanguinosa, culminata in un colpo mortale.

Grazie alle analisi condotte dai militari specializzati dell’Arma dei Carabinieri, la scena del crimine ha cominciato a rivelare i suoi segreti. Elementi cruciali hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’omicidio e di indirizzare le ricerche verso un sospettato ben preciso: un uomo senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano, che aveva capito che la pressione investigativa su di lui si stava intensificando. Le attività di localizzazione, rese più difficili dall’assenza di un domicilio certo, hanno portato alla scoperta del suo tentativo di lasciare il Paese. La Procura, acquisiti gli elementi probatori necessari, ha disposto un decreto di fermo per indiziato di delitto.

La cattura è avvenuta in piena notte nel centro di Cosenza, dove il 29enne marocchino ha cercato invano di sottrarsi all’arresto, in una corsa disperata verso un futuro che non avrebbe potuto cancellare le ombre del passato. Ora il fermato dovrà rispondere davanti alla giustizia. La sua posizione sarà valutata nelle prossime ore dall’Autorità Giudiziaria, che dovrà decidere sulla convalida del fermo e sulle successive misure cautelari. Nel frattempo, la comunità di Corigliano Rossano resta attonita di fronte a una vicenda che racconta di disagio, violenza e destini segnati dalla marginalità. E a perdere la vita è stato un giovane di soli 22 anni, che avrebbe potuto avere un futuro diverso.