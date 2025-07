Tortora, sventate due rapine: un arresto

1 minuto per la lettura

Un 41enne tratto in arresto per aver fatto due rapine in due appartamenti di Tortora, sventate dall’intervento tempestivo dei carabinieri

TORTORA – Una sera movimentata quella del 23 luglio a Tortora, sull’alto Tirreno cosentino, dove il rapido intervento dei Carabinieri della Compagnia di Scalea ha permesso di sventare due furti consecutivi e arrestare il responsabile in flagranza di reato. L’uomo, un 41enne di origini napoletane, si era introdotto in un’abitazione approfittando di un momento di disattenzione del proprietario e aveva sottratto 110 euro in contanti. Ma non soddisfatto, si era subito diretto verso un secondo appartamento della zona con l’intenzione di colpire ancora.

Interrotto il piano del topo d’appartamenti grazie alla prontezza della proprietaria del secondo fabbricato preso di mira, che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Raccolta dalla Centrale operativa dei Carabinieri la segnalazione, ha inviato due pattuglie già impegnate nel controllo del territorio.

I militari, appartenenti alla Stazione di Praia a Mare e alla Sezione Radiomobile di Scalea, coordinati dal maggiore Andrea D’Angelo, hanno raggiunto il luogo in pochi minuti e bloccato l’uomo ancora in possesso della refurtiva, subito restituita al legittimo proprietario. Il 41enne ha anche minacciato e opposto resistenza ai militari durante l’arresto. L’arresto è avvenuto nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, coordinata dal procuratore Domenico Fiordalisi. Proprio in questi mesi, infatti, si è assistito a un potenziamento dei controlli lungo tutta la costa tirrenica cosentina, con servizi perlustrativi più frequenti e mirati.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Paola, dove è rimasto in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 41enne il divieto di dimora in tutta la regione Calabria.