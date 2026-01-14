Cosentino arrestato a Roma , box auto trasformato in hub droga

2 minuti per la lettura

Roma, 51enne originario del Cosentino arrestato per droga. Nel box auto trovati 120 panetti di hashish, 2 chili di cocaina e una carabina senza matricola. I panetti erano marchiati con etichette che richiamavano serie tv e stereotipi criminali, pensati per identificare qualità e provenienza dello stupefacente sul mercato illegale.

Un box auto trasformato in un vero e proprio hub della droga, capace di rifornire le principali piazze di spaccio della periferia est di Roma: è quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra mobile della Questura nella zona di Centocelle. Arrestato un 51enne originario della provincia di Cosenza. L’uomo è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rinchiuso in carcere.

BOX AUTO TRASFORMATO IN HUB DELLA DROGA

A insospettire i poliziotti è stato il continuo andirivieni del 51enne che, a bordo di un vecchio suv, faceva la spola fra il box e le piazze di spaccio della periferia est della Capitale. Una volta individuato il deposito, gli investigatori hanno seguito l’uomo per circa 24 ore, in modo discreto, attendendo il momento più favorevole per intervenire.

NEL BOX AUTO DROGA BRANDIZZATA CON SERIE TV

Il cosentino aveva in uso, a poca distanza dalla propria abitazione romana, un garage allestito come una piccola officina meccanica, tra attrezzature e strumenti da lavoro. Dietro quell’apparenza era nascosto un deposito di droga: panetti marchiati con etichette che richiamavano serie tv e stereotipi criminali, pensati per identificare qualità e provenienza dello stupefacente sul mercato illegale.

COCAINA, HASHISH E UNA CARABINA

Nel box gli agenti hanno trovato accatastati 120 panetti di hashish, oltre a 2 chili di cocaina, già pronti per essere immessi sulle piazze di spaccio. All’interno del garage inoltre rinvenuta una carabina completa di munizioni, priva di qualsiasi segno identificativo, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi.



TRA DROGA E CONTANTI NEL BOX AUTO, ARRESTATO

La droga, l’arma, le munizioni, il kit per il confezionamento e alcune centinaia di euro in contanti, trovati anche nell’abitazione in uso all’uomo, sottoposti a sequestro. Per il 51enne è scattato l’arresto, poi convalidato dall’Autorità giudiziaria: l’indagato è attualmente ristretto in carcere, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.