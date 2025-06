Katia Ricciarelli madrina alle cresime di Villapiana Lido

1 minuto per la lettura

A Villapiana Lido, la cantante lirica Katia Ricciarelli ha sorpreso tutti facendo da madrina alle cresime, posando con i cresimandi.

VILLAPIANA LIDO (COSENZA)- Giornata dedicata alle cresime, oggi 8 giugno 2025, presso la Parrocchia Sacra Famiglia di Villapiana Lido. Tantissimi i padrini e le madrine che hanno accompagnato i cresimandi per la cerimonia di cresima impartita dal parroco don Nicola De Luca. Tra le madrine, non senza sorpresa per i presenti nella chiesa, anche Katia Ricciarelli, la cantante lirica che ha fatto da madrina a due musicisti di Rossano, pare studenti di Conservatorio che hanno poi intensificato il rapporto con Katia Ricciarelli, partecipando ad un corso tenuto dalla cantante lirica. Dopo un primo momento di smarrimento collettivo, Katia Ricciarelli di buon grado ha accettato di farsi fotografare con il parroco don Nicola e con i cresimandi della “Sacra Famiglia”. Nella foto Kartia Ricciarelli con il parroco don Nicola De Luca e in gruppo