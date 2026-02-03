Falsi esami all’Unical, raffica di assoluzioni

3 minuti per la lettura

Quindici anni dopo l’inchiesta sui presunti falsi esami all’Unical, “Centodieci e Lode”, il processo in Appello si chiude con una sola condanna. Vicenda chiusa per molti degli indagati «perché il fatto non sussiste»

COSENZA – “Centodieci e lode”: questo il nome dell’inchiesta che, nel 2011, fece scalpore intorno alla vicenda dei presunti “falsi esami” alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria.

Ieri, lunedì 2 febbraio 2026, a distanza di ben 15 anni da quei fatti e a 6 anni dalla pronuncia dei giudici di primo grado, la Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta da Giancarlo Bianchi (consiglieri Assunta Maiore, Carmela Tedesco) ha emesso la sentenza nei confronti di 22 imputati, assolvendone la gran parte con la formula «perché il fatto non sussiste» e dichiarando prescritti diversi capi d’imputazione.

FALSI ESAMI ALL’UNICAL, DOPO 15 ANNI, QUASI TUTTI ASSOLTI

Poco o nulla, quindi, resta in piedi dell’originario castello accusatorio, proprio in virtù del combinato disposto, in molti casi, tra assoluzioni e prescrizione.

La vicenda, che all’epoca sollevò una vera propria bufera mediatica sull’ateneo di Arcavacata, coinvolse oltre 70 tra studenti, laureandi, personale amministrativo, nonché il docente, Daniele Gambarara e il giornalista Rai, Pino Nano. Tutti accusati, a vario titolo, di falsità materiale e ideologica e frode informatica. Le posizioni degli ultimi due, in seguito, furono stralciate ed entrambi furono assolti in primo grado. Nel mirino dell’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Antonio Bruno Tridico, finirono decine di esami sostenuti alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Unical tra il 2004 e il 2011.

LA BUFERA MEDIATICA

Tutto partì dalla denuncia di un docente, Roberto Bondì, che non riconobbe come propria la firma apposta sullo statino di una studentessa; la notizia arrivò, dapprima, al preside della facoltà di Lettere e Filosofia, Raffaele Perrelli (oggi direttore del dipartimento di Studi umanistici) e, successivamente, all’allora rettore Giovanni Latorre che, a sua volta informò la Procura, dando il via all’apertura del fascicolo.

FALSI ESAMI ALL’UNICAL, LE INDAGINI

Migliaia gli statini passati al setaccio nell’ambito delle indagini che si concentrarono, in particolare, su tre membri della segreteria studenti e su una tutor che avrebbero operato materialmente le falsificazioni, aggiungendo ai piani di studio di alcuni iscritti esami, in realtà, mai sostenuti. All’esito del giudizio di primo grado, gli imputati avevano riportato condanne da uno a due anni con sospensione della pena e risarcimento da accordare in separata sede all’ateneo costituitosi in giudizio, a fronte delle richieste della Procura, che aveva chiesto nei loro confronti dai tre e quattro anni di reclusione.

LE ASSOLUZIONI

Assolte dalle accuse le tre funzionarie della segreteria, a differenza della tutor Angela Magarò, che ha incassato tre anni e nove mesi di reclusione, ma la cui condanna viene ridimensionata nel giudizio d’Appello. Nel mezzo, alcune vicissitudini di natura procedurale che hanno rallentato notevolmente l’iter giudiziario: in primis, il passaggio di competenze, a dibattimento quasi ultimato, da Catanzaro a Cosenza a seguito dell’eccezione sollevata da un difensore, e il conseguente trasferimento di atti, con il processo da rifare ex novo, audizioni di testi comprese; in secondo luogo, l’avvicendamento tra il giudice Angela Lucia Marletta, nel frattempo trasferita alla Sezione civile del Tribunale di Cosenza, e il nuovo giudice, Urania Granata.

LA SENTENZA DI SECONDO GRADO

Circostanze che hanno portato a uno straordinario allungamento dei tempi fino alla sentenza di secondo grado che, ieri, lunedì 2 febbraio 2026, nello specifico ha riguardato: Maria Grazia Pitrelli, Emilio Nigro, Massimiliano Arena, Giuseppe Crescente, Domenico Sorrenti, Amedeo Greco, Maria Grazia Arena, Alfredo Ammirato, Emanuela Lentini, Rocco Lucà, Valeria Amisano, Giuseppe Mascaro, Francesco Crudo, Francesco Segreto, assolti perché il fatto non sussiste; Maria Biamonte, assolta; Vincenzo Abate, Francesco Leone, Emanuele Loisi, Cristian Palmer, Fabrizio Trieste, Teresa Marino, Angela Magarò, per i quali la sentenza è parzialmente riformata in quanto assolti per alcuni capi di imputazione e altri dichiarati prescritti; Paola Zucco, per la quale la condanna è confermata, unitamente al pagamento delle spese processuali.