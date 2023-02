1 minuto per la lettura

Coinvolti quattro veicoli in un incidente mortale avvenuto sulla statale 106 in provincia di Cosenza. Un ferito versa in gravi condizioni

COSENZA – Gravissimo incidente sulla statale 106. Per cause in corso di accertamento due veicoli sono venuti in collisione coinvolgendone altri due. Un uomo, di cui ancora si sconoscono le generalità (sembra uno straniero), è morto, mentre un’altra persona è gravissima.

Un inferno di lamiere, dal quale sono state estratte appunto due persone trasportate in elisoccorso a Cosenza. E proprio una di queste è deceduta poco dopo. La viabilità sull’arteria è paralizzata da circa un’ora.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano, i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, nonché la polizia stradale e due unità del Suem 118.