Ritrovata in stato confusionale la donna scomparsa nel Cosentino

MONTALTO UFFUGO (COSENZA) – Ore di apprensione a Montalto Uffugo (Cosenza). Dalla giornata di ieri, infatti, non si hanno più notizie di una donna, Anna Ritacca. Si era allontanata nel pomeriggio con la sua Lancia Y nera vecchio tipo. Familiari e amici, molto preoccupati, hanno lanciato un appello su Facebook per cercare di ritrovarla.

“Non so cosa ti abbia spinto a tanto – ha scritto in un post la sorella – e pur ritenendolo importante, non credo che possa superare l’amore per le tue figlie. Le donne apparentemente forti come te nascondono sempre delle fragilità che spesso non riusciamo a cogliere. Questo non fa di te una donna sola, anzi, siamo tutti qui, preoccupati per te , a cercare tracce di ogni tuo recente passaggio. Anna, torna. Esistono milioni di soluzioni per ogni problema, basta prenderne coscienza. Ti aspettiamo”.

I parenti della donna invitano chiunque avesse notizie a rivolgersi ai carabinieri.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30

Anna Ritacca è stata rintracciata in un’area montana del comune di Montalto Uffugo. La donna scomparsa ieri ha vagato a piedi ed è stata raggiunta dai soccorritori che l’hanno trovata in stato confusionale ma in buona salute.