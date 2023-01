Donna salvata dai vigili del fuoco in un appartamento in fiamme

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Una donna è stata salvata dall’incendio della propria abitazione nel centro di Castrovillari (Cosenza). L’intervento congiunto di una pattuglia della polizia di Stato e di una squadra dei Vigili del Fuoco è stato compiuto nella tarda serata di ieri. Ad allertare i soccorsi le urla provenienti da un edificio al cui primo piano si stava sviluppando un rogo.

La donna si era rifugiata nella stanza da letto dove nel frattempo le fiamme erano inesorabilmente arrivate. I vigili l’hanno portata in salvo appena in tempo, consegnandola al personale del 118 per le cure del caso.

Domato l’incendio lo stabile è stato messo in sicurezza.