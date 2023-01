Sparatoria nel Cosentino, ferito il titolare di un bar

1 minuto per la lettura

LUZZI (COSENZA) – Attimi di paura in pieno centro cittadino. Un uomo ha esploso dei colpi di arma da fuoco all’indirizzo del titolare di un bar di Luzzi centro. La vittima, colpita alle gambe, è stata immediatamente soccorsa e trasferita all’ospedale di Cosenza dove, sottoposta ad un’operazione, è stata dichiarata fuori pericolo di vita.

L’episodio si sarebbe verificato al termine di un alterco tra i due, sulle cui cause si cerca in queste ore di far luce.

I carabinieri della Compagnia di Rende, guidati dal capitano Maria Chiara Soldano e coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno stretto il cerchio attorno al presunto colpevole, che è stato individuato e che attualmente si trova in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio.