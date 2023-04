Tragedia in Umbria, due calabresi morti in un incidente stradale

1 minuto per la lettura

Due giovani calabresi, impiegati nel ramo edile, sono morti in un incidente stradale in Umbria, la tragedia a seguito dell’impatto con un’auto

In un tragico incidente in Umbria sono morti due giovani cosentini. Vittorio Caprino, 34 anni di Fagnano e Giuseppe Melle, 36 anni di Cetraro, hanno perso la vita alla periferia di Perugia.

I due calabresi morti a seguito dell’incidente in Umbria, a bordo di uno scooterone, stavano percorrendo la strada che collega Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi quando in una curva stretta si sono scontrati con un’automobile.

Il conducente dell’auto ha cercato di frenare ma è stato tamponato da un camioncino che trasportava legna e non è riuscito a fermare la macchina. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti non sa ancora se i motociclisti abbiano perso il controllo del mezzo. Come riportato dal sito Umbria24 i due trentenni, domiciliati proprio nella zona di Ponte Valleceppi, lavoravano nel campo edile.

La Procura di Perugia, col sostituto Gennaro Iannarone, ha disposto il sequestro dei tre mezzi coinvolti nell’incidente costato la vita a Vittorio e Giuseppe. Anche le salme dei due trentenni restano a disposizione dell’autorità giudiziaria, che con ogni probabilità nelle prossime ore disporrà l’autopsia. Grande dolore nelle comunità di Fagnano e Cetraro non appena si è sparsa la voce del tragico incidente.