Incidente a Corigliano Rossano: muore a 36 anni in sella alla sua moto

A Corigliano Rossano, un incidente fatale ha visto una moto scontrarsi con un’auto: il motociclista Carlo Spataro muore a 36 anni .

CORIGLIANO ROSSANO- Tragico incidente stradale intorno alle ore 19.30 di ieri sera lungo via Santa Lucia, area Corigliano. Un violento impatto tra una moto e un’auto. A perdere la vita è stato Carlo Spataro, 36 anni, residente nella zona e molto conosciuto in città. L’uomo è morto sul colpo, lasciando attonita un’intera comunità. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, Spataro era alla guida della sua motocicletta quando, per cause al momento non chiare, si è scontrato frontalmente con un’autovettura. Un rumore secco, lacerante. Poi il silenzio. Quel silenzio che cade solo quando qualcosa di profondo si spezza, quando la vita si arrende senza appello. L’impatto è stato devastante: il giovane centauro è stato sbalzato a terra e ha riportato traumi tali da non lasciargli scampo. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio. Ma i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I RILIEVI DELLE AUTORITÀ SULL’INCIDENTE DI CORIGLIANO ROSSANO DOVE UN UOMO E MORTO IN SELLA ALLA SUA MOTO

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi di legge e provveduto alla chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di soccorso e la successiva ispezione cadaverica da parte del medico legale. La salma è rimasta sull’asfalto fino all’arrivo del magistrato di turno della Procura di Castrovillari, che ha autorizzato la rimozione del corpo. Carlo Spataro, figlio secondogenito di un dipendente comunale, era un grande appassionato di motociclismo. La sua passione per le due ruote lo accompagnava da sempre, un amore che spesso raccontava e condivideva con amici e conoscenti. Una passione che, purtroppo, gli è stata fatale. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando profonda commozione.

In tanti, tra amici, colleghi e semplici conoscenti, hanno espresso cordoglio e incredulità sui social. Via Santa Lucia, già teatro in passato di altri incidenti, torna così tristemente alla ribalta per l’ennesimo episodio di sangue. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Ma nessun verbale, nessuna perizia potrà raccontare davvero chi era Carlo Spataro, né restituire il peso di questa perdita. Resta il dolore per una vita spezzata troppo presto, in un giorno qualunque, lungo una strada che Carlo conosceva bene e che, invece, lo ha tradito nel modo più crudele.