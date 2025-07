Cosenza, droga nascosta nella statua della Madonna

2 minuti per la lettura

COSENZA – Droga occultata sotto un altarino con la statua della Madonna: è la scoperta, a dir poco singolare, fatta dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza nel corso di una perquisizione in un complesso abitativo ubicato all’ultimo lotto di via Popilia. È proprio lì che, in un vano esterno al palazzo, qualcuno deve aver pensato bene di nascondere lo stupefacente, in spregio al decoro e al sentire religioso degli altri residenti.

La droga, tra cui hashish e marjuana, avvolta in buste di cellophane, era stipata sotto una sorta di edicola votiva accessibile a chiunque, collocata su di un armadietto, dove, insieme alla statua della Madonna, erano riposte anche altre suppellettili come fotografie di santi, vasi con fiori e piante, forbici, bottiglie e altro materiale utile alla manutenzione e alla cura del sito di culto. Un escamotage, quello di servirsi di un luogo aperto al pubblico e non riconducibile specificamente a nessuno dei condomini, architettato dai pusher proprio per evitare che un eventuale ritrovamento della sostanza da parte delle forze dell’ordine potesse portare all’identificazione del detentore. E che, secondo la Polizia di Stato, oltre a rappresentare un «oltraggio ai simboli religiosi per finalità criminali», evidenzia «il livello di ingegno e spregiudicatezza raggiunto da alcuni ambienti dello spaccio».

Ma il curioso espediente non è sfuggito al fiuto infallibile dell’Unità cinofila di Vibo Valentia, che ha supportato gli agenti della Squadra Mobile durante tutte le fasi dell’operazione. Si tratta, infatti, di cani dalle doti eccezionali, in grado di avvertire con anticipo la presenza dello stupefacente e di “guidare” i poliziotti nel luogo esatto in cui questo si trova.

Non è la prima volta che la criminalità locale ricorre a tale stratagemma: era già accaduto, ad esempio, alcuni anni fa, quando un quantitativo di droga era stato rivenuto all’interno di una teca in plexiglas con l’effige di un santo nel villaggio rom di via degli Stadi, sempre a Cosenza. Il ritrovamento effettuato nelle scorse ore dagli agenti della Questura rientrava nell’ambito di una più ampia operazione volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più a rischio della città, nel corso della quale stati identificati numerosi soggetti e monitorate persone sottoposte agli obblighi di legge. In particolare, nell’arco dell’ultimo mese, la Squadra Mobile ha proceduto al sequestro di 3,750 chili di hashish, 389,855 grammi di cocaina e 754,095 grammi di marijuana rinvenuti nel territorio della provincia bruzia.