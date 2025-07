Incidente sulla A2 nel Cosentino, bestiame sulla carreggiata

1 minuto per la lettura

COSENZA – Bestiame sulla carreggiata dell’autostrada a causa di un incidente. Il sinistro è avvenuto questa mattina sulla A2 Mediterranea tra gli svincoli di Altilia e Rogliano in direzione nord, dove, per cause ancora da accertare, è avvenuto uno scontro tra un mezzo pesante che trasportava animali vivi e un autocarro. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Il tratto è stato chiuso al traffico: in direzione nord obbligatoria l’uscita a Falerna per poi tornare sulla A2 solo a Cosenza.

Sono in corso le operazioni di recupero del bestiame dopo l’incidente. Sul posto stanno operando le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.