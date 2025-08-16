Dolore a Lattarico, 14enne si schianta contro un muro: morto a ferragosto

1 minuto per la lettura

Ferragosto di dolore a Lattarico nel Cosentino dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua bicicletta contro un muro

LATTARICO (COSENZA) – Tragedia nel giorno di Ferragosto a Lattarico, in provincia di Cosenza, dove un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita in un tragico incidente in bicicletta. A renderlo noto è Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Calabria aggiungendo che secondo una prima ricostruzione, il giovane, in sella alla sua bici, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi violentemente contro un muro.

L’impatto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. I soccorsi, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Sull’accaduto indaga, comunque, la Procura di Cosenza per accertare la dinamica esatta di questa tragica fatalità ed eventualmente ricostruire eventuali responsabilità.

“È un dolore straziante vedere una giovane vita spezzarsi in un giorno che dovrebbe essere di festa e spensieratezza – commenta Marziale riguardo il tragico incidente -. Ogni tragedia come questa ci ricorda quanto sia fragile la vita dei nostri ragazzi e quanto sia fondamentale la nostra responsabilità nel proteggerli. Mi stringo al dolore della famiglia, in un momento così delicato”.