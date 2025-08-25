Paura a Rende, 14enne caduta dal balcone del quarto piano, è grave

1 minuto per la lettura

Attimi di paura a Rende dove una giovane 14enne è caduta dal balcone al quarto piano di un edificio, ora versa in gravi condizioni

COSENZA – Attimi di paura a Rende nel pomeriggio di oggi, 25 agosto. Intorno alle 15 una ragazzina di 14 anni è precipitata dal quarto piano di un edificio a Rende, zona Quattromiglia. L’urto al suolo è stato fortunatamente attutito dai fili per stendere la biancheria e dal fatto che al secondo piano è presente un terrazzino dove la giovane è caduta.

Subito soccorsa dai presenti e dal personale sanitario del 118, la 14enne era inizialmente cosciente. Poi è stata trasferita d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata. I medici non hanno sciolto ancora la prognosi definendo il quadro clinico piuttosto complesso.

Sul luogo dell’incidente dove la ragazza è caduta dal balcone sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Rende. I militari hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto