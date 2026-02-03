Sequestrati oltre 2 kg di tabacchi irregolari nel Cosentino, sanzioni fino a 10.000 euro

1 minuto per la lettura

A Rende, nel cosentino, l’Agenzia delle Dogane ha sequestrato oltre due chili di tabacchi irregolari senza accisa in due esercizi, elevando sanzioni fino a diecimila euro.

RENDE (COSENZA) – Giro di vite dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) nel Cosentino. I funzionari dell’ufficio locale Calabria 2 hanno portato a termine un’importante operazione mirata al contrasto delle irregolarità nel settore dei tabacchi e del gioco pubblico, focalizzando i controlli nel comune di Rende. L’attività investigativa ha interessato due diversi esercizi commerciali del territorio rendese. Nel corso della prima ispezione, i funzionari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 1,7 chili di tabacchi. Il blitz è proseguito in un secondo esercizio, dove sono stati individuati e ritirati ulteriori 500 grammi di prodotto non in regola.

In totale, l’operazione ha rimosso dal mercato oltre due chilogrammi di merce che violava le normative sulla circolazione e la vendita dei tabacchi lavorati.

TABACCHI IRREGOLARI NEL COSENTINO: SANZIONI E VIOLAZIONI

In entrambi i casi, l’Adm ha contestato la violazione delle norme che regolano l’immissione nel territorio di prodotti soggetti ad accisa. La merce sequestrata, infatti, era priva del sigillo di Stato e non aveva assolto l’imposta prevista dalla legge. Per i titolari delle due attività le conseguenze economiche sono state pesantissime. La normativa vigente in materia prevede sanzioni pecuniarie che oscillano tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 10.000 euro, a seconda della gravità dell’illecito.