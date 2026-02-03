Trebisacce, droga nascosta in casa: arrestati due uomini

1 minuto per la lettura

Droga in casa: I Carabinieri di Cassano hanno arrestato due uomini trovati in possesso di hashish, cocaina e bilancini di precisione propria abitazione.

TREBISACCE (COSENZA) – I Carabinieri della Compagnia di Cassano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini di 40 e 23 anni, entrambi di nazionalità straniera, sorpresi con un ingente quantitativo di droga pronto per essere immesso sul mercato. L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare mirata. All’interno dell’abitazione dei due indagati, i militari hanno rinvenuto circa due etti e mezzo di sostanza stupefacente. Nello specifico, il sequestro ha riguardato: 251,66 grammi di hashish, suddivisi in due panetti e mezzo, 11,30 grammi di cocaina, già ripartiti in due involucri termosaldati. E un bilancino elettronico di precisione, utilizzato presumibilmente per il confezionamento delle dosi.

DROGA NELLA LORO CASA: I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Dopo l’espletamento delle formalità di rito presso la caserma, la Procura del Tribunale di Castrovillari, sotto la guida del procuratore Alessandro D’Alessio, ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari. I due indagati restano ora in attesa della celebrazione del rito direttissimo, durante il quale dovranno rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel contrasto ai canali di distribuzione locale della droga.