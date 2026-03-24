Paola, quindicenne suicida, comunità sotto shock

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Paola sotto shock per la morte di un quindicenne trovato senza vita. Indagini in corso della Procura, la comunità si stringe alla famiglia

PAOLA – Un’intera comunità sotto shock per la morte di un giovane quindicenne trovato senza vita nella sua stanzetta a Paola. Una tragedia che, secondo le prime informazioni, porterebbe a confermare il gesto volontario, anche se le autorità stanno svolgendo tutte le verifiche del caso.

APERTO FASCICOLO IN PROCURA



La Procura della Repubblica di Paola ha aperto un fascicolo di indagine, atto dovuto in relazione alle circostanze del decesso. Gli accertamenti sono stati avviati in tutti gli ambienti frequentati dal ragazzo, compreso quello scolastico. Da quanto emerso finora, il giovane non avrebbe mostrato particolari problemi, neanche dal punto di vista del rendimento scolastico.

MORTE QUINDICENNE A PAOLA, RISERBO DI FORZE DELL’ORDINE E PROCURA



Sul caso viene mantenuto il massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine e della Procura, anche perché la vicenda riguarda un minore. L’obiettivo degli investigatori è chiarire ogni aspetto della tragedia e non lasciare alcun dubbio sulle cause che hanno portato alla morte del ragazzo.

Intanto la città si è stretta attorno alla famiglia colpita dal dolore.

PAOLA, UNA COMUNITÀ SOTTO SHOCK, LE PAROLE DEL SINDACO PERROTTA

Anche l’amministrazione comunale è intervenuta con un messaggio di cordoglio. Il sindaco Roberto Perrotta ha dichiarato: «Appresa la tragica notizia, in questo momento di incommensurabile dolore, il mio pensiero e la mia più sentita vicinanza vanno ai genitori, ai familiari e a tutti i cari dell’amato ragazzo, colpiti da una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Non ci sono parole adeguate a lenire una sofferenza così grande. L’amministrazione comunale e la comunità tutta si stringono in un abbraccio silenzioso, solidale e rispettoso, partecipando con commozione al dolore che è proprio dell’intera città».