Contrasto al caporalato, blitz dei carabinieri nell’alto Jonio Cosentino

1 minuto per la lettura

Blitz dei carabinieri nell’area dell’alto Jonio Cosentino con una serie di controlli e accertamenti per il contrasto al caporalato

COSENZA – È partito alle prime ore del mattino un vasto blitz dell’Arma dei carabinieri volto al contrasto del caporalato e del lavoro nero e alla verifica della regolarità di cittadini stranieri sul territorio della Piana di Sibari. L’operazione congiunta dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, guidato dal colonnello Marco Filippi, e della Compagnia di Cassano Jonio, guidata dal capitano Chiara Baione, ha interessato, in particolare, i Comuni di Corigliano Rossano, Cassano Jonio, Villapiana e Amendolara.

I controlli – che si sono svolti con il costante coordinamento della Procura di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Alessandro D’Alessio – sono mirati ad accertare la regolarità dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri e a far emergere eventuali situazioni di irregolarità e sfruttamento lavorativo. Nell’attività risultano impiegati oltre 30 uomini, con il supporto anche di un mezzo aereo.

Il blitz è partito a pochi giorni dalla strage di Amendolara, in cui quattro braccianti – tre pakistani e un afghano – sono morti dati alle fiamme mentre erano in un minivan nei pressi di un distributore di carburante sulla Ss 106, che ha riacceso i riflettori sul fenomeno dello sfruttamento della manodopera agricola, molto diffuso nel territorio della Sibaritide. Ulteriori dettagli sull’esito dell’operazione potrebbero emergere nelle prossime ore.