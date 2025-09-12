2 minuti per la lettura

I pentastellati Baldino e Tavernise pretendono risposte chiare sulle disfunzioni nel caso della morte a San Giovanni in Fiore di Serafino Congi. «L’Asp ha parlato per non dire nulla»

SAN GIOVANNI IN FIORE – «Perché questo linguaggio degli azzeccagarbugli? Perché, dopo 8 mesi dalla morte di Serafino Congi, l’Asp di Cosenza si fa viva…per non dire nulla?» Se lo chiedono i deputati del M5S, Vittoria Baldino e Davide Tavernise, che entrano a gamba tesa sulla vicenda di Serafino Congi, il sangiovannese di 48 anni morto sulla strada che lo portava all’ospedale di Cosenza, dopo ore di attesa in seguito alla mancanza di un’ambulanza non medicalizzata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di San Giovanni in Fiore.

CASO CONGI, BALDINO E TAVERNISE CHIEDONO ACCESSO AGLI ATTI



«Dopo 8 mesi di silenzio assordante, l’ASP di Cosenza ha deciso di parlare. Ma non per dare risposte all’opinione pubblica, non per fare chiarezza sulla tragica morte di Serafino Congi. Ha parlato per non dire nulla. Ha scelto il linguaggio degli azzeccagarbugli, quello che serve a tacere solennemente sulle disfunzioni che hanno portato un uomo di 48 anni a perdere la vita in circostanze che gridano vendetta», è quanto dichiarano in una nota la deputata M5S Vittoria Baldino e il capogruppo M5S in regione Davide Tavernise.

«DIETRO QUESTO SILENZIO C’È LA VOLONTA DI DIFENDERE QUALCUNO?»



«C’è una domanda precisa a cui la Direzione generale deve rispondere: dietro questo silenzio c’è forse la volontà di difendere qualcuno? Perché a meno di un mese dalla morte di Serafino, con la delibera n. 223 del 5 febbraio, lo stesso direttore generale, Antonio Graziano ha approvato un atto denominato “Percorso organizzativo per il trattamento delle patologie cardiache tempo dipendenti nei pronto soccorso periferici”. Se tutto funzionava a dovere, perché è stato necessario correre ai ripari dopo? Perché intervenire d’urgenza su un sistema che si vorrebbe difendere come adeguato? La verità è che si sono colmate – tardivamente – lacune che sono costate la vita a Serafino».



«La famiglia Congi e l’opinione pubblica hanno diritto di sapere cosa non ha funzionato quel maledetto giorno. Per questo – annunciano Baldino e Tavernise– abbiamo depositato una formale richiesta di accesso agli atti in Regione per ottenere le risultanze della commissione interna sulla tragica morte di Serafino Congi. Basta silenzi, basta scaricabarile: i calabresi meritano trasparenza e verità».

«Noi non smetteremo di lottare: continueremo a chiedere giustizia per Serafino e chiarezza per tutte le famiglie che troppo spesso hanno visto morire i propri cari per colpa di un sistema che non funziona e che prova a nascondersi dietro i silenzi assordanti», concludono Baldino e Tavernise.