Carcere, polizia Penitenziaria in sciopero a Paola: astensione per la mensa di servizio

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Carcere di Paola: adesione record al 90% per lo sciopero della polizia penitenziaria relativo la mensa di servizio. Sindacati uniti chiedono il cambio immediato della direzione dell’istituto.

PAOLA (COSENZA) – Una mobilitazione definita “storica” e senza precedenti quella che sta scuotendo la Carcere di Paola. Oltre il 90% del personale di Polizia Penitenziaria ha aderito all’astensione dalla mensa di servizio, un dato che secondo il Sappe rappresenta una delle partecipazioni più alte mai registrate a livello nazionale. La protesta, tuttavia, non è rimasta confinata alla sola Polizia Penitenziaria. Anche altre categorie di dipendenti dell’istituto hanno scelto di incrociare le braccia e non consumare il pasto, trasformando la mobilitazione in un’astensione pressoché totale.

«Non si tratta più di una protesta di categoria, ma dell’intero istituto», dichiarano in una nota congiunta Francesco Ciccone, segretario regionale Sappe Calabria, e Gerardo Coscarella, segretario locale. Secondo i sindacalisti, questi numeri smentiscono categoricamente ogni ricostruzione che parli di “minoranze isolate”, confermando un dissenso generalizzato.

SCIOPERO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA NEL CARCERE DI PAOLA, IL BERSAGLIO DELLA PROTESTA: LA DIREZIONE

Al centro della vertenza c’è una netta e dichiarata sfiducia nei confronti della gestione della direttrice, Emilia Boccagna. Il sindacato, che a Paola rappresenta oltre il 75% degli iscritti e gode del sostegno della CISL, punta il dito contro l’attuale vertice dell’istituto. «Quando oltre il 90% del personale si astiene, non si è più di fronte a una semplice protesta, ma a una presa di posizione netta che richiede un cambio immediato», affermano Ciccone e Coscarella. I rappresentanti dei lavoratori chiedono interventi urgenti e identificano come unica soluzione percorribile il cambio della direzione.

ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 31 MARZO

La tensione resta altissima tra le mura del penitenziario cosentino. Per discutere i prossimi passi della mobilitazione e analizzare la situazione interna, il SAPPE ha ufficialmente convocato un’assemblea generale presso la Casa Circondariale di Paola per il prossimo 31 marzo. All’incontro parteciperà personalmente il segretario regionale Ciccone. La protesta della mensa rappresenta solo il primo atto di una mobilitazione che promette di proseguire finché non giungeranno segnali concreti dagli organi superiori dell’amministrazione penitenziaria.