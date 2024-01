1 minuto per la lettura

Intervista a Giorgio Pasotti in Calabria per una mini tournée con lo spettacolo “Shakespeare e Pirandello”. “Ho un legame forte con la Calabria – ha dichiarato l’attore -. Vengo spesso e trovo una Calabria sempre più gestita da giovani. Persone che magari si sono formate fuori ma sono tornate qui portando il loro Know how. Credo che questa sarà una terra che avrà un grandissimo sviluppo da qui ai prossimi 20 anni”