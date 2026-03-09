Provinciali Cosenza, Faragalli: «Campagna elettorale bellissima»

2 minuti per la lettura

Elezioni provinciali di Cosenza, esulta il neo presidente Biagio Faragalli: «Una campagna elettorale bellissima». Gli auguri di Roberto Occhiuto

COSENZA – Una notte di giubilo per Biagio Faragalli e il centrodestra. Il sindaco di Montalto Uffugo è stato eletto presidente della Provincia di Cosenza. Sconfitto il sindaco di Cosenza Franz che godeva del supporto del centrosinistra.

Un successo per nulla scontato che certifica l’apprezzamento della maggior parte degli amministratori per il giovane sindaco.

IL COMMENTO DI BIAGIO FARAGALLI

«È stata una campagna elettorale bellissima e durissima, perché poi i risultati sono noti a tutti – ha detto Faragalli ai cronisti commentando la vittoria -. Ora voglio rivolgere un saluto al mio avversario, perché questa è stata una campagna elettorale molto corretta». Faragalli si è rivolto in modo particolare tutte le forze politiche e gli amministratori che hanno sostenuto la sua candidatura.

Il suo è un appello all’unità. «Voglio ringraziare tutte le forze del centrodestra, il presidente Roberto Occhiuto, tutti i partiti che hanno sostenuto questa candidatura, i consiglieri regionali, gli onorevoli, i senatori e soprattutto gli amministratori e i sindaci che hanno partecipato a questa cavalcata fino all’ultimo voto».

«Al netto del voto ponderato, che bisogna cambiare, abbiamo fatto un passaggio importante facendoci conoscere da tanti amministratori. Dobbiamo restituire alle comunità quello che ci hanno dato, perché quando amministri e lo fai con responsabilità devi anche restituire quello che ti danno», ha concluso il neo presidente della Provincia.

LE PAROLE DI ROBERTO OCCHIUTO

«A Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo e neo presidente della Provincia di Cosenza, rivolgo le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico». Con queste parole Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, interviene sull’elezione di Faragalli alla guida dell’ente provinciale.

Occhiuto definisce il risultato «estremamente significativo per il centrodestra e per Forza Italia», parlando di «una bella vittoria, che conferma l’ottima salute della nostra coalizione».

Nel messaggio ringrazia «tutta la squadra del centrodestra, gli assessori e i consiglieri regionali, i sindaci, e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo». Il governatore guarda anche al rapporto tra istituzioni. «Sono certo che tra la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza continuerà a svilupparsi una collaborazione proficua e costruttiva, nell’interesse dei territori, degli amministratori locali e dei cittadini».